¿Cuáles son los principales atributos de los candidatos presidenciales según Cadem?

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, en la cual se abordaron los atributos presidenciales que la ciudadanía asocia a cada uno de los candidatos presidenciales.

Al igual que los resultados de preferencia, el sondeo reveló que la candidata del oficialismo Jeannette Jara, lideró la mayoría de las menciones positivas en los distintos atributos evaluados.

Jeannette Jara

Capacidad de generar diálogo y acuerdos (41%)

Tolerancia frente a la diversidad (48%)

Simpatía (44%)

Cercanía con las personas (43%)

Carisma (41%)

Además, figura como la segunda con mayor percepción de carácter y seguridad en sus convicciones (33%), apenas un punto por debajo de José Antonio Kast (34%).

José Antonio Kast

Autoridad y liderazgo (36%)

Gobernabilidad del país (33%)

Capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo (38%)

Capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico (30%)

Capacidad para resolver problemas de inmigración (28%)

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei,muestra desempeño moderado en casi todos los atributos, aunque su mejor evaluación está en:

Capacidad de generar diálogo y acuerdos (20%)

Preparación para ser presidente de Chile (20%)

Trabaja con sentido de urgencia (19%)

Tiene autoridad y liderazgo (18%)

Franco Parisi y Johannes Kaiser, registran cifras significativamente menores.

Parisi, por su parte, tiene su mayor puntaje en “Es simpático” (13%), mientras que Kaiser apenas supera el 10% en algunos atributos, como “Tiene carácter y seguridad en sus convicciones” (15%).

Cadem también revela un alto nivel de indiferencia o desconexión: un promedio de 10% a 18% de los encuestados respondió que no asocia ninguno de los atributos con los candidatos presentados, y entre 1% y 6% dijo no saber o no responder.