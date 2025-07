Pedro Pascal vuelve a ser nominado al Emmy por The Last of Us

Pedro Pascal lo consiguió otra vez. Al igual que en 2023, el actor chileno fue nominado al Emmy por su papel en la segunda temporada de The Last of Us.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) confirmó que Pascal competirá en la categoría de Mejor Actor en serie dramática. En la lista de nominados también figuran Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Caballos lentos), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The Pitt).

La nueva entrega de la serie transcurre cinco años después del final de la primera temporada. La historia sigue a Joel (Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en Jackson, donde enfrentan nuevos y violentos conflictos tras la llegada de Abby (Kaitlyn Dever).

Inspirada en el exitoso videojuego de Naughty Dog, la serie conquistó a la crítica gracias a su fidelidad al material original, sus actuaciones y la profundidad emocional de sus personajes. El propio Pascal ha reconocido el desafío que significó interpretar a Joel, un hombre marcado por la pérdida y el trauma, en medio de un mundo postapocalíptico.

En 2023, Pedro Pascal sumó otras dos nominaciones: Mejor Actor Invitado en serie de comedia por Saturday Night Live y Mejor Narrador por Patagonia: Life on the Edge of the World.

La ceremonia se realizará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y contará con la conducción de Nate Bargatze.