Primera cirugía de rodilla con asistencia robótica en Latinoamérica se hace en Chile

Jorge Villanueva, de 62 años, padecía artrosis severa en ambas rodillas desde hace más de una década. El pasado 7 de julio, entró al Hospital Sótero del Río para recibir una innovadora prótesis en su rodilla derecha, por medio de una cirugía robótica. Un avance histórico para la salud pública chilena y latinoamericana.

“Yo llegué ahora en julio y el doctor me revisó y me dijo ‘ya, ésta hay que operarla, igual que la otra no más, pero esta vez va a ser distinto’”, contó Jorge.

En enero había ingresado a la lista de espera del hospital. En agosto, fue operado de la rodilla izquierda mediante una cirugía convencional, pero la recuperación fue lenta. Esta vez, los médicos decidieron implantar la segunda prótesis utilizando, por primera vez, un robot quirúrgico.

Un procedimiento más preciso y menos invasivo



La cirugía combinó tecnología robótica con un modelo 3D personalizado de la anatomía del paciente. Esto permitió una intervención más precisa, menos invasiva y con un postoperatorio menos doloroso.

El doctor Sebastián Cabrera, jefe del equipo de rodilla del Servicio de Traumatología del hospital, explicó: “Menos dolor postoperatorio, lo que nos permite a nosotros hacerla ambulatoria, pero también nos ayuda a resolver mejor la lista de espera, en forma más rápida al poder liberar camas, porque no es un paciente hospitalizado, nos permite resolver otros procedimientos con mayor rapidez”.

Un avance para la salud pública



Hoy, más de 250 personas esperan una prótesis de rodilla en este hospital. Otras 300 aguardan una cirugía de cadera. La mayoría supera los 50 años y sufre importantes limitaciones físicas.

La intervención de Jorge fue gratuita. A las cuatro horas de la operación, recibió el alta y salió caminando. “No voy a correr, pero voy a poder andar bien, y eso es lo único que quiero”, dijo al salir del hospital.

El Hospital Dr. Sótero del Río se convirtió así en el primero en Chile y Latinoamérica en realizar este tipo de cirugía en un hospital público. Una innovación que busca reducir las listas de espera y mejorar la calidad de vida de los pacientes.