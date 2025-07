A la mayoría de los chilenos les gusta su trabajo, según estudio

En Chile, 6 de cada 10 trabajadores dicen que les gusta o aman su trabajo. Así lo reveló el estudio “Enamorados del trabajo 2025” de Laborum, que encuestó a 3.724 personas en la región, 674 de ellas chilenas.

El 46% asegura que le gusta su trabajo y un 13% dice estar enamorado de él. Pese a esto, el país se ubica entre los de menor satisfacción en la región, igualando a Argentina (59%) y quedando por debajo de Ecuador (79%), Perú (76%) y Panamá (70%).

Motivos del gusto y el rechazo

Los principales motivos para disfrutar del trabajo son el placer por lo que hacen (48%) y la sensación de aportar a la sociedad (21%).

En el lado opuesto, un 28% reconoce que no le gusta o incluso odia su empleo. Las razones: el 32% culpa a su bajo sueldo, el 30% no está conforme con su lugar de trabajo y el 14% simplemente no disfruta lo que hace.

¿Seguirían trabajando si no lo necesitaran?

Aunque muchos no están conformes, el 68% seguiría trabajando si ganara la lotería. Un 41% lo haría porque disfruta su empleo y un 33% porque el problema no es trabajar, sino hacerlo en malas condiciones.

¿Qué cambios harían?

Si pudieran transformar su vida laboral, el 28% emprendería, el 24% buscaría mayor libertad horaria y el 22% trabajaría con menos presión. Además, el 54% afirma que volvería a elegir su mismo trabajo si pudiera empezar de cero.

El desafío de trabajar y estar conforme

Los chilenos disfrutan de trabajar, pero el estudio revela una demanda clara: hacerlo en condiciones dignas y con una mejor valoración económica.