Kast lanza campaña “Te amo PGU” para desmentir críticas y respaldar el beneficio

El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, reaccionó este lunes a un video publicado por la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans. En una conferencia de prensa transmitida por su canal de YouTube, Kast mostró el registro difundido en las redes sociales de la parlamentaria.

En el video, Yeomans afirma que el sector liderado por Kast busca eliminar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Este beneficio estatal está dirigido a personas mayores de 65 años que no pertenecen al 10% más rico del país y que cumplen con ciertos requisitos.

Lanzan campaña “Te amo PGU”

Ante estas declaraciones, Kast anunció que impulsarán una campaña digital para aclarar su postura. La iniciativa llevará como lema “Te amo PGU” y busca dejar en claro su respaldo al beneficio.

“El estilo de la izquierda de plantear que si sale electo un sector distinto al que no sean ellos mismos, todo se va a acabar, es falso. Y nosotros queremos iniciar una campaña distinta, una campaña digital distinta. Ya queremos plantear a partir de ahora la campaña digital que se llama Te Amo PGU”, señaló el candidato.

Aclaración sobre su postura

Kast explicó que el objetivo es dejar clara su posición frente a la PGU.

“Y ustedes ahora van a ver cómo los stickers y nuestras escarapelas de aquí a un par de días van a decir Te Amo PGU con la mano puesta en el corazón. Porque un estilo sería salir a decir no, mire, están mintiendo, esto no se hace. No, nosotros vamos a ir de frente, como lo hemos hecho siempre”, afirmó.

“Siempre apoyamos la PGU”

Finalmente, Kast recalcó que su sector ha respaldado esta medida desde su creación.

“Nosotros apoyamos lo que era la PGU en el año 2020. Y en el año 2021, cuando yo estaba en campaña y salimos a apoyar la PGU, salimos a votar a favor de la PGU y también lo hicimos en la reforma previsional. Y en esto fuimos muy claros. La PGU es necesaria, es un aporte importante, potencia al pilar solidario y es algo que nosotros vamos a promover y fomentar”, afirmó.