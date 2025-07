Gaza: más de 80 niños han muerto de hambre producto del bloqueo humanitario de Israel

La situación en Gaza se está haciendo cada vez más insostenible. De acuerdo de diversas organizaciones humanitarias, desde este domingo han muerto, al menos, 21 niños producto del hambre generalizada en la zona.

Desde las instituciones internacionales calculan que este número ha ido en aumento cada día, en medio de un bloqueo a la ayuda humanitaria que continúa imponiendo Israel, mientras sigue bombardeando una ciudad que está casi en su totalidad en el suelo.

En este sentido, algunas ONG han señalado que este es el momento más complejo que atraviesa Palestina desde el comienzo del conflicto, con una cantidad de comida totalmente insuficiente para poder alimentar a los habitantes del enclave, sobre todo, a los niños, que son la mayoría de los fallecidos producto de la hambruna.

A esta lamentable situación se le suma las múltiples denuncias de ataques directos a personas que esperan por comida. Más de 1000 palestinos han sido asesinados por el Ejército de Israel mientras acudían a buscar alimento, ha reportado la ONU.

La catástrofe podría llegar a ser aún peor, alertan desde instituciones médicas, ya que hay muchos niños que mueren de hambre en sus tiendas de campaña, pero por la falta de personal no son descubiertos.

El equipo médico está sufriendo en Gaza

La crisis ha escalado a tal magnitud que los equipos médicos que están trabajando en la zona también están sufriendo las consecuencias de la falta de comida. Los profesionales tampoco tienen acceso a alimento, por lo que se encuentran débiles a la hora de atender a los cientos de pacientes que llegan día a día.

“Están en un estado de agotamiento extremo. Algunos se han desmayado en los quirófanos”, declaró a The Guardian el Dr. Mohammed Abu Selmia , director del hospital al-Shifa en la ciudad de Gaza.

Siguiendo esta línea, el profesional reveló que hay médicos que han pasado hasta dos días enteros sin comer, mientras siguen tratando de salvar vidas. “Los servicios médicos se verán afectados porque nuestro personal no podrá resistir más ante esta hambruna”, advirtió.

“En el hospital se supone que nos dan arroz por cada turno, pero hoy nos dijeron que no había. Mi colega y yo atendimos a 60 pacientes de neurocirugía y ahora mismo no puedo ni mantenerme en pie”, confesó otro médico al medio antes mencionado.

Por su parte, otro voluntario dijo: “No he comido nada desde ayer y mi familia no tiene nada que comer. Me paso el día pensando cómo puedo conseguirles harina, lentejas o algo de comer, pero no hay nada en los mercados. Ya no podemos caminar. No sabemos qué hacer”.