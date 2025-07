“Nuestros adversarios están en el Gobierno”: Kast se desliga de acusaciones de Matthei por tratarlos de “matones”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al anuncio de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sobre una querella que presentarán senadores de RN por publicaciones falsas que la acusan de tener enfermedades mentales.

De acuerdo a los dichos de la exalcaldesa de Providencia, quienes están detrás de estos ataques son seguidores de Republicanos y durante esta tarde apuntó a que “hoy día el tema de los respaldos mutuos no es el tema principal. El tema principal es si vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera”.

Frente a esto, Kast mencionó que “nosotros no nos vamos a hacer cargo de las declaraciones de uno u otro candidato. Si algún candidato quiere interponer algún recurso, que lo haga”.

“Siempre hemos actuado de frente, mirando a las personas a la cara y buscando lo mejor para nuestra patria. Si alguien tiene alguna duda de eso, bueno, lo puede manifestar. Pero serán los chilenos los que en noviembre y en diciembre decidirán quién va a gobernar los destinos de la patria”, agregó.

Sumado a a ello, el exdiputado aseguró que “los únicos matones están en el Gobierno” y quienes hoy se encuentran en el Ejecutivo son “nuestros adversarios políticos y nuestros adversarios electorales”.

“Nosotros no vamos a perder nuestro norte. Nosotros no hemos judicializado ninguna campaña. No lo vamos a hacer. Y lo único que vamos a trabajar es para recuperar y reconstruir Chile”, recalcó.