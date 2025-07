“Muy inadecuado”: La reprimenda de Jeannette Jara a dirigentes comunistas

En entrevista con el diario El País, la candidata presidencial Jeannette Jara abordó su relación con el Partido Comunista, cuestionando a sectores que, según dijo, intentan influir en su candidatura sin atribuciones.

La exministra del Trabajo señaló que el PC no significa un peso para su candidatura”porque el partido, como he dicho, me ha dado autonomía”.

En esa misma línea, enfatizó “de repente hay ciertos liderazgos que creen que pueden hablar por mí. Y eso lo encuentro muy inadecuado. Y al parecer, insisten. Y me preocupa, porque tiene mucho que ver con el enfoque que se tiene en política sobre las mujeres”.

Además, agregó “soy una persona que tiene clara la responsabilidad y tengo absolutamente claro que fui yo la candidata elegida.Y voy a tomar las decisiones más adecuadas para el rumbo de la coalición de centroizquierda que represento y para el rumbo del país, con independencia”.

Consultada directamente si se refería al presidente del PC, Lautaro Carmona, y al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, Jara evitó personalizar: “No diferencio entre aquellos. Hay varios que están hablando de cosas que no les corresponden. Yo he seguido haciendo completamente mi camino como candidata y con la responsabilidad que tengo, y lo voy a seguir haciendo. No estoy subordinada a las decisiones del PC”, respondió.

Jara se desmarca de Jadue

Respecto a las recientes declaraciones de Jadue sobre el sistema carcelario y el rol del pueblo frente al Estado de derecho, Jara fue categórica: “Me parecen definiciones muy inapropiadas. Y no solamente no las comparto ahora que soy candidata, sino que como persona, en general, no las comparto. Por eso competí en esta institucionalidad y logramos ganar en esta institucionalidad”.

Y agregó: “Es bueno que se concentre en su defensa y sus opiniones las tomo como opiniones personales. Pero si usted me pregunta qué opino, no las comparto en nada”.

Jara también se refirió a las tensiones internas en su partido: “Más que fuego amigo, lo que hay son personas que creen que la política se construye pauteando a otros, pero conmigo no les va a resultar”. Enfatizó que no ve una oposición interna a su candidatura presidencial, sino formas políticas heredadas de una “sociedad machista”.

Finalmente, evitó profundizar sobre la autodefinición del PC como partido marxista-leninista.”Es una pregunta para ellos, porque yo estoy de candidata de la centroizquierda chilena”, señaló.

“En mi papel de candidata de la centroizquierda chilena tengo la responsabilidad de representar hoy en día a este sector social y político y, el día de mañana, si soy elegida, de todos los chilenos y chilenas”, concluyó.