Evelyn Matthei anuncia querella por fake news en su contra y apunta contra Republicanos: “Me han tratado de destruir”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la denuncia que realizó hace una semana, sobre noticias falsas en su contra, donde aseguraban que tiene alzheimer, adelantando medidas concretas.

Siguiendo esta línea, la abanderada de la centro-derecha anunció en Radio Infinita que “probablemente va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional que probablemente entre mañana o pasado. Y después veré yo también si yo me querelle yo”.

En detalle, la exalcaldesa de Providencia, mencionó que esta acción judicial sería “en contra de los que resulten responsables”, aunque apuntó directamente contra seguidores de José Antonio Kast y el Partido Republicano.

“Lo que sabemos es cuáles son las redes que actúan en forma súper coordinada y que son las mismas redes siempre. Y son coordinadas. Por eso es que en el fondo es absolutamente imposible pensar que estos son tres o cuatro adherentes que actúan por su cuenta, etc. Una de las cuentas se llama ´Kastizador´”.

Matthei arremete contra Republicanos

Sumado a ello, apuntó a que “yo las cosas las digo de frente, no mando a bots a decir las cosas. La estoy diciendo ahora yo como persona natural, me estoy haciendo plenamente responsable de lo que estoy diciendo, a contrario de la forma en que ellos actúan, que es siempre dando una cara amable y por detrás acuchillándote. Y por lo tanto yo he decidido que para mí esto es absolutamente intransable y lo voy a llevar hasta el final”.

De igual manera, reveló que no cree que Kast pase a segunda vuelta y arremetió en contra del partido liderado por Arturo Squella: “A mí me han tratado como enemiga. No como contrincante. Los republicanos me han tratado como enemiga. Me han tratado de destruir. Entonces, muy lindo mandar a los bots a destruirte, y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos, y damos por superado el problema. El problema no está superado”.

Así, Matthei no aseguró un posible apoyo al exdiputado en caso de que él pase al balotaje.