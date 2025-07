La Democracia Cristiana arriba al comando de Jeannette Jara: Eric Aedo llega a reforzar la campaña de la comunista

Luego de que la Democracia Cristiana decidiera apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), la abanderada oficialista consiguió el respaldo de toda la centro-izquierda, con lo que, podría completar definitivamente su comando.

En este sentido, se esperaba que prontamente, la Falange se integrara de lleno al centro de operaciones de la exministra del Trabajo, algo que ocurrirá en los próximos días, con el fichaje del vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC).

Fue el mismo parlamentario, uno de los primeros democratacristianos que apoyó a Jara, quien confirmó que él estará en el equipo de trabajo de la comunista: “Yo he conversado con ella y me ha autorizado a decir que efectivamente me va a convocar a su comando”, expresó en CNN Chile.

Sumado a ello, el DC mencionó que “obviamente tenemos que conversar en qué en lo específico”, pero que, desde ya, está disponible para aportar en el comando.

Así también, reveló que esta decisión ya la conversó con el presidente interino de su partido, el senador, Francisco Huenchumilla.