“Los culpables pagarán como corresponde”: Exfuncionario de la FACh detenido por narcotráfico insiste en su inocencia y asegura que “abusaron de mi confianza”

Uno de los exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACh) escribió una carta dirigida a sus otrora compañeros de la entidad castrense, en medio de su prisión preventiva por ser imputado por trasladar ketamina en un avión institucional.

Frente a esto, Rodrigo Ignacio Silva Fuentes, insistió en su inocencia, asegurando que él fue utilizado por terceros para trasladar la droga que fue incautada por la policía.

Así, en el escrito, el cual tuvo acceso Meganoticias, el exmilitar expresó que “me es difícil escribir, sobre todo en la situación en que estoy” y que le “costó” poder conseguir una hoja donde escribr la carta.

“Solo quiero agradecer por todo el apoyo que me están entregando a mí y a mi familia. Me emociona mucho todos los mensajes de apoyo”, expresó, señalando que “de hace rato que no lloraba tanto, pero era de emoción y felicidad, saber que tengo tanta gente que me apoya en esta situación que uno nunca espera que le pueda suceder a uno”.

Sumado a ello, Silva dijo “tener fe que la verdad saldrá a la luz” y apuntó a que “tristemente estoy pagando por unos wns (sic) que abusaron de mi confianza, tanto de mí como la Rebolledo, que por desgracia está en las mismas que yo”.

Los descargos del exmilitar

“Pasé de pena a rabia, pero pasando el tiempo se sabrá lo que pasó y los culpables pagarán como corresponde”, recalcó, insistiendo en el agradecimiento a sus excompañeros por las muestras de apoyo hacia él.

“Les mando todo mi cariño y agradecimiento a mis queridos cursete que sé que me están apoyando a mí y mi familia en este momento, pues es muy difícil. Y también a la gente de ‘Manquehue’ que sé que estuve poquito de comisión, pero en ese tiempo se forman unos lazos que no se pueden romper”, agregó.