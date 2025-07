SANFIC 21 anuncia su programación con estreno de La Ola, debut protagónico de Lux Pascal y la visita de Alex de la Iglesia

Como todos los años, en agosto, el cine nacional e internacional se toma la capital con el Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), que hoy anunció la programación de su versión n°21. La nueva edición del reconocido certamen cinematográfico chileno, que se realizará entre el 17 y el 24 de agosto, contará con 89 películas nacionales e internacionales y con destacadas actividades en SANFIC Industria. Además, tendrá como invitado especial al destacado director Alex de la Iglesia, maestro del cine de terror y ciencia ficción español, quien recibirá un reconocimiento a la trayectoria.

En el encuentro, encabezado por Carlos Nuñez, fundador y director artístico de SANFIC y Gabriela Sandoval, fundadora de SANFIC y directora de SANFIC Industria, se presentaron las películas que serán parte de las distintas secciones: Competencia Internacional, Competencia Cine Chileno, Competencia Cortometraje Talento Nacional, Maestros del Cine, Directoras en Foco, Función Especial, Retrospectiva y SANFIC Educa. Entre las seleccionadas, destacan premiados estrenos internacionales como It was just an Accident, de Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en Cannes 2025; Meet the Barbarians, de Julie Delpy; The Mastermind, de Kelly Reichardt y Alpha de Julia Ducornau. Además, se realizará el estreno nacional de La Ola, última película de Sebastián Lelio, a la que se suman otras destacadas producciones chilenas.

Entre las sorpresas de este año se incluye también el estreno de la película “Miss Carbón”, protagonizada por Lux Pascal, parte de la sección Función Especial, que será exhibida en la ceremonia de clausura el día 23 de agosto en el Teatro Oriente. Dirigida por la argentina Agustina Macri y basada en una historia real, sigue la historia de Carlita, una mujer trans que busca adentrarse en un mundo que históricamente ha prohibido a las mujeres ingresar en las minas. Para ello, tendrá que desafiar los prejuicios y las normas sociales.

La programación del certamen se proyectará en la Región Metropolitana a través de las sedes oficiales del festival: Centro Arte Alameda, y en las salas de Parque Arauco y La Reina, de Cinépolis. Las entradas se podrán comprar durante el mes de agosto tanto en la web como en las boleterías de los cines, además de www.sanfic.com.