¿Nueva estrategia de campaña? Evelyn Matthei completa más de una semana atacando a Republicanos por fake news en su contra

Por más de una semana, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha centrado su discurso público en denunciar una supuesta “campaña sucia” en redes sociales por parte de Republicanos, responsabilizando incluso de manera directa a su líder, José Antonio Kast.

Según ha denunciado, sectores ligados a esa colectividad estarían detrás de una campaña en redes sociales para desacreditarla, mediante la difusión de noticias falsas y videos manipulados.

“Hoy día el tema de los respaldos mutuos no es el tema principal. El tema principal es si vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera”, dijo.

En entrevista con Radio Infinita, Matthei fue más enfática y señaló que desde Republicanos “me han tratado como enemiga. No como contrincante. Me han tratado de destruir. Entonces, muy lindo mandar a los bots a destruirte, y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos. El problema no está superado”.

Uno de los puntos más polémicos ha sido la circulación de videos manipulados que, según Matthei, buscan instalar la idea de que sufre algún deterioro cognitivo. “Ellos lo alargan (los videos) a 10, 15 segundos, entonces pareciera que yo estoy vacilando, o que tengo alzheimer, como lo han dicho ya en forma específica”, dijo.

Según la candidata, Kast interactua con las cuentas que acusa de ataques en su contra. “Las sigue, las retuitea, hay fotos de él en reuniones con ese tipo de gente. Así que, de verdad, no hay duda alguna”, señaló.

Pese a que desde el Partido Republicano han buscado bajar el tono del conflicto, Matthei ha insistido en marcar diferencias con ese sector. “En Chile Vamos nos caracterizamos por tener distintas opiniones y por decirlas, y nunca a nadie se le ha exigido que se vaya del partido”, señaló.

¿Qué ha respondido Kast?

José Antonio Kast, por su parte, ha evitado responder directamente a Matthei. Aunque negó que existan campañas orquestadas desde su comando, fue enfático en señalar que “los únicos matones están en el Gobierno” y que “nuestros adversarios están allá, no en la derecha”.

Sin embargo, el clima entre ambas candidaturas sigue enrarecido. En Radio Duna, Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, intentó dar una señal de distensión asegurando que Matthei no es su enemiga y que, en caso de no pasar a segunda vuelta, “no me cabe duda de que se va a sumar para derrotar a la izquierda radical”.

Matthei, en cambio, ha evitado comprometer apoyos futuros: “¿De verdad creen que el apoyo de una persona mueve masas? Yo nunca he creído en los votos transferibles. Los chilenos saben por quién votan”, zanjó.