8 consejos de terapeutas para mejorar la relación con tu pareja

Aunque cada relación de pareja tiene dinámicas propias, los terapeutas especializados en vínculos afectivos coinciden en que muchos de los conflictos que observan en consulta suelen repetirse.

Por ejemplo, las dificultades para reconectar tras una discusión, pérdida de la complicidad o rutinas que se repiten sin reflexión son algunos de los patrones más comunes.

Frente a esto, desde The New York Times hablaron con varios especialistas en terapia de pareja para saber: ¿cuáles son los consejos que más repiten?, ¿qué les gustaría que más personas entendieran sobre el amor y la convivencia?, ¿qué errores son evitables?

1. Manejar sus diferencias es crucial

Para Anthony Chambers, psicólogo y director académico del Instituto de la Familia de la Universidad Northwestern, la clave no está en ganar una discusión, sino en aprender a gestionar las diferencias con flexibilidad, curiosidad y humildad.

Las parejas flexibles “abordan las interacciones no con la perspectiva de intentar demostrar que tienen razón y que su pareja está equivocada, sino más bien con la mentalidad de darse cuenta de que hay múltiples formas de abordar nuestras diferencias”, explicó el especialista.

2. Reponerse es una habilidad

Discutir no destruye una relación. Lo que sí puede hacerlo es no saber cómo volver a conectar después. Lo anterior es denominado por la terapeuta Lauren Fogel Mersy como “la capacidad de reparación”, es decir, entender cómo se reconcilian, qué gestos alivian la tensión, cómo piden disculpas.

“Muchas personas creen que ya saben hacerlo, pero no siempre es así”, advierte.

3. Sentimientos > hechos

Insistir en tener la razón durante una pelea suele llevar a un callejón sin salida. En cambio, poner el foco en cómo se sienten ambos puede abrir el diálogo.

“Cuando nos enfocamos en los hechos, estamos preparados para el debate, soy yo contra ti”, mientras que “cuando nos enfocamos en los sentimientos, estamos preparados para el diálogo”, explica Alexandra Solomon, psicóloga de Illinois y autora de Loving Bravely.

4. Turnarse es una habilidad que se desatiende

Aunque suene básico, muchas parejas olvidan algo elemental: no interrumpirse. Según la terapeuta Julie Menanno, cuando ambas personas pelean por tener el micrófono, nadie escucha realmente, “se estancan en decidir qué necesidades personales importan más y quién sufre más”.

Su recomendación es “procurar tener conversaciones cuando te sientas tranquilo y regulado, escucha cuando hable tu pareja y parafrasea lo que has oído, al tiempo que le preguntas si quiere dar más detalles”.

5. Dejarse llevar y decidir no son lo mismo

Vivir en pareja implica muchas decisiones: dónde vivir, qué tipo de vida sexual quieren, cómo se organizan. Para la psicóloga Galena Rhoades, muchas parejas se dejan llevar por la inercia.

Pero una relación más sana es aquella en la que ambos toman decisiones conscientes y revisan, cada tanto, si lo que están haciendo tiene sentido para los dos.

“No tienen por qué seguir en esa trayectoria sin rumbo en la que se dejan llevar juntos por las cosas”, dijo. “Pueden cambiar su enfoque y ser más intencionados”, agregó.

6. Las parejas felices nunca dejan de jugar

La diversión no es un lujo, es una herramienta de conexión. El humor, los juegos y las bromas internas ayudan a regular el estrés y fortalecer el vínculo.

“La gente subestima el poder del humor para ayudar a las parejas a sentirse conectadas y a superar los momentos difíciles”, dice el terapeuta Stephen Mitchell. Incluso un simple mensaje divertido puede marcar la diferencia.

7. Probablemente ya sepas qué hacer

A veces no es falta de respuestas, sino miedo a escucharlas. Para Jeff Guenther, conocido como Therapy Jeff en redes sociales, muchas personas ya saben si su relación está funcionando o no. “Tú sabes si funciona o no funciona”, dijo. “Sabes qué conversaciones has estado evitando. Sabes con qué te estás conformando”. La clave está en atreverse a ser honestos consigo mismos.

8. Trabajar tu propio estrés beneficia a tu pareja

Cuando el estrés no se gestiona bien, se cuela en la relación. Irritabilidad, falta de empatía y desconexión emocional son algunas de las consecuencias. La terapeuta Elizabeth Earnshaw recomienda trabajar en conjunto un “sistema de desbordamiento del estrés”: identificar qué pueden eliminar, prevenir o simplemente aceptar. Así, ambos pueden estar más presentes para la relación.