Ministro Montes descarta que el narco esté involucrado en la reconstrucción en Valparaíso

En medio de la investigación por reconstrucción en la Región de Valparaíso, tras el megaincendio de febrero de 2024, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes se presentó ante la comisióninvestigadora de la Cámara de Diputados para esclarecer las denuncias que vinculan el proceso con organizaciones ligadas al narcotráfico.

Este encuentro estuvo marcado por un inusual despliegue de seguridad debido a que el equipo del secretario de Estado informó amenazas contra la integridad física del ministro.

Sin embargo, Montes negó haber recibido advertencias formales: “Yo de partida estaba resfriado, todavía estoy más o menos, pero además quiero decirles que yo nunca oí eso. A mí nunca me llegó una cosa de eso”, afirmó ante los parlamentarios. “Hay gente que me dijo, mire, andan algunos revolviéndola, pero no fue más que eso. Yo de amenazas no supe nada más”, agregó.

¿Por qué se convocó a la comisión?

Esta denuncia, nace de las declaraciones del arquitecto y Premio Pritzker 2016, Alejandro Aravena, quien señaló que detrás del proceso de reconstrucción habría organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Consultado por estas declaraciones, Montes se mostró sorprendido y aseguró no tener antecedentes al respecto. “Yo lo conozco bien y es un profesional de excelencia, trabaja con el Ministerio en proyectos grandes y significativos, en Peñalolén, hemos tenido proyectos con él en Curanilahue. Es una persona seria y la verdad es que creo que lo mejor es lo que ha ocurrido, que el Ministerio Público le va a consultar y que entregue los datos, porque yo no tengo los datos”, enfatizó.

“Yo no me encuentro todos los días con él, acabamos de inaugurar unas obras con él, que él hizo (…) y no, nunca he oído eso, yo no lo había oído nunca”, agregó.

El ministro también detalló los avances del proceso de reconstrucción, pero reconoció que el ritmo ha sido más lento de lo esperado. “Yo también encuentro, yo quisiera que fuera mucho más rápido, pero las cosas tienen su ritmo”, dijo, defendiendo el enfoque participativo del ministerio. “Hacer las cosas con la gente y no estandarizar, sino conversar con la persona en la solución. Sabemos que ambos criterios identifican los procesos”.

La comisión acordó convocar nuevamente al ministro Montes, así como al arquitecto Aravena y al fiscal regional de Valparaíso, para la próxima sesión.