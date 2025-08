Lautaro Carmona asegura que Jara y Jadue “no podrían tener miradas distintas si comparten el mismo partido”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó las tensiones internas que han marcado el inicio de la carrera presidencial de Jeannette Jara (PC), y negó que existan contradicciones insalvables entre ella y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, actualmente en arresto domiciliario.

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Carmona señaló que: “No podrían ser tan contrapuestas si comparten el mismo partido, la misma dirección nacional, la misma comisión política”.

Carmona descartó que las recientes declaraciones del exjefe comunal generen incomodidad dentro de la colectividad: “Para mí no es incómodo, en tanto es una representación de una mirada. En política no somos todos mellizos. Se quejan por lo que dice, pero bueno, por qué no podría decirlo. Si tú no lo piensas así, no le hagas caso. Pero él es un auténtico representante de una causa noble, que es la causa Palestina”, señaló.

Además, Carmona enfrentó críticas por supuestamente “hablar por Jara”, luego de adelantar un nombre clave en su comando.

En ese sentido, el líder del PC rechazó que esto sea una muestra de machismo.”Yo no tengo ninguna tensión ni me siento aludido. Del machismo, mi vida ha sido todo lo contrario. Soy de una familia que tenía tres hermanas, de un partido dirigido por Gladys Marín, donde nunca tuve ningún problema ni con ella ni con las otras compañeras”, aclaró.

“Siempre he sentido que la calidad y la capacidad intelectual, de compromiso, no tiene reconocimiento de género”, concluyó.