Expresidente Frei muestra “consternación” luego de apoyo de la DC a Jara y advierte que “no voy a seguir” la determinación de la Falagne

El expresidente Eduardo Frei se refirió a la decisión de su partido, la Democracia Cristiana (DC), de apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), lanzando duras críticas a la decisión adoptada por la Falange.

Fue en medio de un seminario organizado por la Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y la empresa KPMG, en que el dirigente democratacristiano arremetió contra la dirección del conglomerado que presidió.

“El Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa, una alternativa a los extremos políticos, y hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido”, expresó el exjefe de Estado, agregando que la directiva nacional “tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron”.

Sumado a ello, apuntó a que el respaldo a la candidatura de la exminsitra del Trabajo es una “renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales”.

“Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado en él desde toda mi vida, casi 70 años de militante”, aclaró Frei.

De igual manera, mencionó que “no voy a abandonar estos ideales fundacionales, porque somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás y volver a la senda de los acuerdos, del compromiso y de la prosperidad. Eso es lo que voy a hacer en los próximos años”.