Cómo dejar de depender del celular

Un artiulo publicado por The New York Times, dio a conocer que el 84% de los estadounidenses está conectado a su celular varias veces al día o incluso “casi constantemente”. Frente a esto,

expertos en atención digital y salud mental han propuesto nuevas estrategias para establecer una relación más saludable con la tecnología.

1. Establecer una meta con fecha límite

Plantearse un objetivo concreto con plazo puede ayudar a concentrar la energía y reducir distracciones. Por ejemplo: inscribirse en una maratón, agendar un examen o invitar a amigos a cenar obligan a usar el tiempo disponible en preparación, lo que naturalmente disminuye las horas frente a la pantalla.

2. Designar un lugar fijo para el celular en casa

Instalar un punto de carga en un espacio común y dejar el teléfono ahí al llegar permite evitar su uso constante. Según el autor Nir Eyal, esto disminuye la tendencia a cargar el dispositivo como si fuera una extensión del cuerpo.

3. Usar un teléfono con funciones limitadas

Algunas personas optan por cambiar su smartphone por modelos básicos que solo permiten llamadas, mensajes y funciones esenciales. El Wisephone, por ejemplo, no tiene internet ni redes sociales. Esto obliga a un uso más intencional de la tecnología y evita el “scroll” automático.

4. Reemplazar el uso de redes sociales por actividades personales

Al detectar el impulso de abrir una aplicación, se puede reemplazar ese momento por una actividad significativa: leer, escuchar música, caminar, estirarse o contactar a un amigo. Esta estrategia permite reconectar con necesidades reales en lugar de recurrir a distracciones digitales.

5. Agrupar tareas digitales en horarios específicos

Una técnica conocida como “procesamiento por lotes” consiste en revisar correos, redes y mensajes solo en ciertos momentos del día. Por ejemplo: 15 minutos por la mañana, 20 minutos antes de almorzar y 40 minutos por la tarde. Esta práctica ayuda a reducir la ansiedad y el agotamiento.

6. Aplicaciones que incentivan la desconexión

Existen herramientas que premian el tiempo sin celular. Forest, por ejemplo, permite plantar un árbol virtual que crece mientras no se usa el teléfono. Estas aplicaciones apelan a la gamificación para crear hábitos sostenibles.

7. Desconexión programada

Algunas familias optan por desconectarse un día a la semana. Durante ese día, los teléfonos quedan guardados y solo se usan en caso de emergencia. Esto ayuda a descansar del trabajo, disminuir el estrés y mejorar la convivencia.

8. Dejar el celular fuera del dormitorio

Una recomendación frecuente es no dormir con el teléfono. En su lugar, se sugiere usar un despertador tradicional y cargar el dispositivo en otra habitación. Incluso existen fundas tipo “saco de dormir” diseñadas para dejar el teléfono fuera del alcance durante la noche.