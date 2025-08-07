EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Santiago Adicto
7 Agosto
Ahora en Duna
7 Agosto
Información Privilegiada
7 Agosto
Visionarios
7 Agosto

¿De dónde vienen y dónde van los votos de Franco Parisi?

¿De dónde vienen y dónde van los votos de Franco Parisi?

Panel Ciudadano de la UDD, analizó el origen de sus apoyos y que pasaría con los votos de Parisi en caso de no pasar a segunda vuelta.

Por:

7 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Según la última encuesta Cadem, Franco Parisi se posiciona como una de las principales cartas presidenciales de cara a la elección de 2025, luego de superar a Evelyn Matthei en preferencias de las encuestas ciudadanas.

Frente a esto, Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, analizó el origen de sus apoyos y que pasaría con sus votos en caso de no pasar a segunda vuelta.

¿De dónde vienen las preferencias por Parisi?

Del 8% inicial, solo un 5% mantuvo su voto por el candidato del Partido de la Gente (PDG). El 3% restante cambió sus preferencias, sin embargo, luego recuperó ese mismo porcentaje, el cual provino de otras candidaturas y  permitió que el economista se mantuviera en el ocho%.

¿Qué pasaría si Parisi no pase a segunda vuelta?

El estudio también simula escenarios de segunda vuelta para observar cómo se redistribuiría el voto de Parisi si este quedara fuera del balotaje.

Escenario 1: Kast vs. Jara

  • 45% de sus votantes migrarían a José Antonio Kast
  • 17% optarían por Jeannette Jara
  • 38% se dividiría entre: No sabe, nulo o no votaría

Escenario 2: Matthei vs. Jara

  • Solo un 29% de los seguidores del líder del PDG votarían por Evelyn Matthei
  • Jara captaría un 15%
  • La mayoría, un 56%,  se mantendría al margen, optando por no votar, anular o declararse indeciso

 

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 La polémica postura de la candidatura de Jeannette Jara ante la socialdemocracia
02 Luis Eduardo Escobar sobre el plan económico de Jeannette Jara: “Sería absurdo negarse a que el sector privado juegue el papel prep...
03 Propuestas económicas de Jeannette Jara y dudas sobre la sostenibilidad del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
04 Reservas internacionales del Banco Central y el programa económico de Jeannette Jara
05 Clásicos del cine mundial que se reestrenan en cines chilenos y el libro Miramar
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST