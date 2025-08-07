¿De dónde vienen y dónde van los votos de Franco Parisi?

Según la última encuesta Cadem, Franco Parisi se posiciona como una de las principales cartas presidenciales de cara a la elección de 2025, luego de superar a Evelyn Matthei en preferencias de las encuestas ciudadanas.

Frente a esto, Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, analizó el origen de sus apoyos y que pasaría con sus votos en caso de no pasar a segunda vuelta.

¿De dónde vienen las preferencias por Parisi?

Del 8% inicial, solo un 5% mantuvo su voto por el candidato del Partido de la Gente (PDG). El 3% restante cambió sus preferencias, sin embargo, luego recuperó ese mismo porcentaje, el cual provino de otras candidaturas y permitió que el economista se mantuviera en el ocho%.

¿Qué pasaría si Parisi no pase a segunda vuelta?

El estudio también simula escenarios de segunda vuelta para observar cómo se redistribuiría el voto de Parisi si este quedara fuera del balotaje.

Escenario 1: Kast vs. Jara

45% de sus votantes migrarían a José Antonio Kast

17% optarían por Jeannette Jara

38% se dividiría entre: No sabe, nulo o no votaría

Escenario 2: Matthei vs. Jara