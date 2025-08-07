¿De dónde vienen y dónde van los votos de Franco Parisi?
Panel Ciudadano de la UDD, analizó el origen de sus apoyos y que pasaría con los votos de Parisi en caso de no pasar a segunda vuelta.
Según la última encuesta Cadem, Franco Parisi se posiciona como una de las principales cartas presidenciales de cara a la elección de 2025, luego de superar a Evelyn Matthei en preferencias de las encuestas ciudadanas.
Frente a esto, Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, analizó el origen de sus apoyos y que pasaría con sus votos en caso de no pasar a segunda vuelta.
¿De dónde vienen las preferencias por Parisi?
Del 8% inicial, solo un 5% mantuvo su voto por el candidato del Partido de la Gente (PDG). El 3% restante cambió sus preferencias, sin embargo, luego recuperó ese mismo porcentaje, el cual provino de otras candidaturas y permitió que el economista se mantuviera en el ocho%.
¿Qué pasaría si Parisi no pase a segunda vuelta?
El estudio también simula escenarios de segunda vuelta para observar cómo se redistribuiría el voto de Parisi si este quedara fuera del balotaje.
Escenario 1: Kast vs. Jara
- 45% de sus votantes migrarían a José Antonio Kast
- 17% optarían por Jeannette Jara
- 38% se dividiría entre: No sabe, nulo o no votaría
Escenario 2: Matthei vs. Jara
- Solo un 29% de los seguidores del líder del PDG votarían por Evelyn Matthei
- Jara captaría un 15%
- La mayoría, un 56%, se mantendría al margen, optando por no votar, anular o declararse indeciso
