Jara sufre tropiezo en debate presidencial: Tras emplazamiento de Kast aseguró que no pretendía nacionalizar el cobre, pero su programa sí lo contemplaba

“Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada, y un poco a la maleta, porque la idea de este debate es hacer un debate de nivel”, eso aseguró la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC) luego de que José Antonio Kast asegurara que la abanderada de la izquierda pretendía nacionalizar el mineral.

Pese a que durante el debate El Futuro de la Minería en Chile, el republicano no respondió a la comunista, posterior al encuentro, el candidato expuso que el programa de la exministra del Trabajo efectivamente contemplaba esta acción.

“La candidata del gobierno salió a “desmentir” que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio. El problema es que su programa dice, literalmente, que va a nacionalizar el cobre y el litio”, expuso Kast en su cuenta de X, junto a un fragmento de los lineamientos de campaña de la primaria de Jara.

En concreto, el documento indica que: “promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre, fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el Acuerdo de Escazú”.

Si bien el programa presentado por la comunista ante el Servel previo a la primaria oficialista es efectivo, esta ha señalado que lo modificará, aunque, de momento, desde el comando de la otrora secretaria de Estado no han salido a aclarar este tropiezo.