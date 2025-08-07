La historia del norcoreano que nadó por 10 horas para escapar del régimen de Kim Jong-un

Un ciudadano norcoreano protagonizó una dramática deserción tras cruzar el estuario del río Han con ayuda de bloques de poliestireno atados al cuerpo. El escape duró más de 10 horas. Fue detectado por equipos de vigilancia surcoreanos la noche del 30 de julio y rescatado por una patrulla en la madrugada siguiente.

Confirmó su intención de desertar

“El individuo agitó las manos en señal de ayuda y manifestó su intención de desertar al ser abordado”, declaró el Estado Mayor Conjunto, según la agencia Yonhap. El Ministerio de Defensa agregó: “Nuestro Ejército aseguró la custodia de un norcoreano en la zona neutral del río Han durante la madrugada del jueves 31 de julio y lo transfirió a las autoridades competentes”.

Una ruta ya utilizada

El cruce ocurrió frente a la isla surcoreana de Gyodong, ubicada en Incheon. Esta área, cercana a la provincia norcoreana de Hwanghae del Sur, ha sido usada por otros desertores en el pasado. En 2013, uno llegó a la isla y llamó a la puerta de una casa. En 2023, otro logró atravesar caminando durante la marea baja.

Segunda deserción del mes

Este es el segundo caso de deserción conocido desde que Lee Jae-myung asumió la presidencia en junio. El primero ocurrió el 3 de julio, cuando otro norcoreano cruzó la Línea de Demarcación Militar en la frontera centro-occidental.

Apoyo en Corea del Sur

Corea del Sur reconoce a todos los coreanos como ciudadanos y les brinda apoyo para reasentarse. Los desertores reciben asistencia en vivienda, educación, idioma y empleo. Aunque las autoridades no han revelado la identidad del hombre, confirmaron que cruzó solo y sin provocar incidentes de seguridad.