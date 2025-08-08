Fiscal Valencia tras secuestro a empresario: “Las noches y las calles ya no son las mismas que antes”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura. Aseguró que “en Chile secuestrar no es gratis” y que buscarán las sanciones más severas que contempla la ley.

Valencia destacó el trabajo coordinado entre el equipo OS9 de Carabineros y el Ministerio Público. Según dijo, la ciudadanía sabe que “este país cambió, que ya no estamos en la misma situación. Sabemos que las calles no son las mismas de antes, que la noche ya no es la misma de antes”.

También envió un mensaje a los prófugos: “En Chile, secuestrar no es gratis. En Chile, la PDI, la Fiscalía y Carabineros” trabajarán para que “secuestrar personas en Chile no sea rentable”. Recalcó que buscarán que “se les apliquen las penas más severas que establezca la ley”.

Durante las últimas horas, detuvieron a cuatro extranjeros vinculados al hecho: dos hombres y dos mujeres, tres de nacionalidad venezolana y uno colombiano. El fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, confirmó que este viernes serán presentados ante la justicia.

Barros subrayó que “el secuestro es el delito que más vulnera los derechos de las personas”. En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la “rapidez” de la captura, lo que, afirmó, ayuda a “disuadir” el actuar de bandas criminales y aseguró la liberación del empresario en buenas condiciones.