Será enfocado en chilenos: Argentina lanza plan para impulsar el turismo

En un esfuerzo por reimpulsar su industria turística, Argentina presentó una campaña de descuentos aéreos destinada a viajeros de once países, entre ellos Chile, que incluye ofertas tanto en vuelos hacia el país como dentro de su territorio

Según fuentes oficiales, la iniciativa que estará vigente hasta el 31 de agosto, beneficiará a Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, España e Italia y forma parte de una acción conjunta entre Aerolíneas Argentinas y el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

En cuanto a los pasajes promocionales, estos podrán utilizarse entre el 15 de agosto y fines de noviembre de este año, a excepción de los vuelos desde Europa, cuya vigencia se extenderá entre marzo y junio de 2026.

Para los viajeros chilenos, la campaña ofrece pasajes desde Santiago a Buenos Aires por apenas 170 dólares.

Además, la iniciativa plantea la posibilidad de añadir un segundo destino desde Buenos Aires hacia otras zonas del país trasandino por un valor que va desde los 50 y 100 dólares adicionales. Entre las opciones más destacadas están destinos icónicos como Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Mendoza, Iguazú, Salta y Jujuy.

Con esto “Argentina busca consolidarse como un destino preferente en la región y el mundo, reforzando la conectividad y acercando su diversidad de paisajes, cultura y gastronomía a nuevos viajeros”, explicaron Inprotur y Aerolíneas Argentinas en un comunicado, en el que destacaron su intención de incentivar la llegada de visitantes internacionales.

La campaña se lanza en un contexto desafiante. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ingreso de turistas extranjeros al país cayó un 21% interanual en junio, totalizando 542.300 visitantes. Esta baja se atribuye, entre otros factores, a la reciente revalorización del peso argentino, que ha encarecido los precios para los viajeros extranjeros.