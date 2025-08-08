Codelco entrega primeros informes tras mortal accidente en El Teniente

En medio de la investigación por el mortal accidente en la mina El Teniente y a un día de la solicitud de poder reanudar su funcionamiento, Codelco, la empresa a cargo del yacimiento, entregó los dos informes solicitados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), los cuales son necesarios para una eventual reanudación de las operaciones.

La estatal indicó que estos documentos forman parte de los requerimientos que el organismo técnico le hizo llegar tras el derrumbe ocurrido el pasado 31 de julio en el sector Andesita, provocado por un sismo de magnitud 4,2. La emergencia costó la vida de seis mineros que quedaron atrapados bajo el colapso.

Fue mediante un comunicado, la empresa estatal informó que “ya respondió dos requerimientos de información de Sernageomin para avanzar hacia una eventual autorización de reinicio seguro y progresivo de las operaciones”. Asimismo, se informó que también se remitió la información exigida por la Dirección del Trabajo.

Visita del fiscal

Durante esta jornada, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, se trasladó hasta la faena junto a un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar nuevas diligencias investigativas. La visita incluyó recorridos por los sectores de Teniente 7, Andesita y otras áreas afectadas por el siniestro.

En paralelo, la Comisión de Investigación Interna de Codelco realizó su tercera sesión, esta vez en terreno. “La Comisión de Investigación Interna de la empresa realizó su tercera sesión, esta vez en terreno, mientras que el Consejo Asesor de El Teniente sesionó por segunda vez, con la participación del presidente ejecutivo, vicepresidentes de la compañía, así como de Laurence Golborne y Octavio Araneda”, señalaron.

Apoyo a trabajadores y contención

La empresa informó además que se han incorporado nuevas empresas contratistas al plan de apoyo desplegado tras la tragedia. A las labores de Aura, DMC, Bormax, CYGSA y Enaex, se sumaron las firmas Prosiga, Xtreme y Mies.

En el plano del acompañamiento a los trabajadores, Codelco destacó que más de 3.200 personas han participado en jornadas de reflexión y contención, “incluyendo 1.502 del turno A en la sesión telemática ‘Juntos en el duelo’ y 1.261 de El Teniente y la Vicepresidencia de Proyectos en actividades presenciales”.

Por último, la estatal dio a conocer que el programa de Contención y Asistencia en Salud Mental ha atendido a 500 personas y también se habilitó la asistencia vía call center.