Comando de Jeannette Jara pretende superar traspié por nacionalización del cobre: candidata reconoce error y Cardoch aclara que programa será modificado

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, tuvo uno de sus primeros tropiezos en la campaña presidencial, luego de corregir a José Antonio Kast por un emplazamiento del republicano sobre la intención de nacionalizar el cobre, mientras el programa de la comunista sí contemplaba esto.

Tras la arremetida del candidato de derecha, la exminsitra del trabajo reconoció su error en Radio Festival de Valparaíso, aunque mencionó que “estamos construyendo un programa entre todas y todos, pero no hay que pasarse de listos, porque aquí los únicos que han usado la mentira como herramienta política, son precisamente la gente ligada a republicanos y es muy lamentable para el país”.

“Eso es usar la mentira como herramienta política, y yo para eso no estoy disponible, como le he dicho, y si cometo un error, de frente nomás, porque hay que saber reconocer las cosas“, agregó.

Sumado a ello, Jara aclaró que el tema será corregido y que modificado dentro del programa que presentará de cara a la primera vuelta.

“Fue un error incluirlo”

Por su parte, la encargada territorial de la candidatura de izquierda, Nicole Cardoch, reiteró en Canal 13 sus críticas a José Antonio Kast: “A mi lo que me llama la atención es que sea el candidato quien acusa este tipo de manipulaciones cuando ha pretendido tener una candidatura que ha usado mucho la desinformación y la mentira como herramienta política”.

Sumado a ello, la exsubsecretaria recalcó que Jara “efectivamente habla de un error, probablemente porque era una idea que estaba en un programa, pero ese programa ya comenzó en una nueva etapa”.

En detalle, la socialista insistió en que la idea de nacionalizar el cobre “representó quizás una idea inicial, pero que evidentemente no representa hoy día al programa que se está construyendo entre las distintas fuerzas” y subrayó que “fue un error incluirlo en el programa en ese minuto. No es una idea con la que nosotros vamos a insistir en esta nueva creación del programa y la construcción. Y por eso también son las etapas”.