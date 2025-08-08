38 personas murieron en Gaza intentando recibir comida de la ONU: La gravedad de la situación en Palestina

La Organización Mundial de Salud (OMS) confirmó que 99 personas han muerto en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición, de las cuales 29 son niños menores de cinco años.

Según el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “estos números reportados probablemente son subestimaciones”.

Asimimo lo dió a conocer ante la asociación de corresponsales de la ONU (ACANU), donde mencionó que “la desnutrición está generalizada y las muertes relacionadas con el hambre están aumentando”.

“En julio, casi 12.000 niños menores de cinco años fueron identificados como sufriendo de desnutrición aguda, la cifra mensual más alta jamás registrada”, agregó.

En esa línea, Tedros enfatizó que la población gazatí tiene acceso extremadamente limitado a servicios básicos y alimentos.“Pedimos un flujo mayor, más sostenido y sin obstáculos de asistencia humanitaria, en el que se incluyan alimentos y suministros sanitarios, en línea con el derecho internacional y a través de todas las rutas posibles”, subrayó.

Las autoridades sanitarias de Gaza, las cuales están controladas por Hamas, informaron que desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, el total de víctimas por hambre llego a 193, incluidos 96 niños.

De hecho, dentro de las últimas 24 horas, se han reportado nuevas muertes vinculadas al deterioro nutricional, lo que refuerza la alerta sobre el rápido deterioro de las condiciones de vida en el territorio.

Colapso sanitario y aumento de enfermedades

Además del hambre, las condiciones sanitarias en Gaza siguen empeorando. La OMS ha detectado 418 casos sospechosos de meningitis y ha alertado sobre la propagación de enfermedades en un escenario marcado por el hacinamiento, la escasez de agua potable y la falta de saneamiento.

En este escenario, desde el inicio del conflicto, la organización ha logrado evacuar a más de 7.500 pacientes hacia zonas seguras para recibir atención médica especializada. Sin embargo, al menos 14.800 personas aún esperan que las trasladen con urgencia fuera del territorio. Tedros instó a más países a colaborar con estas evacuaciones.

La producción de alimentos, devastada

Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el centro satelital de la ONU concluyó que solo de un total, solo el 8,6% de las tierras agrícolas en Gaza siguen siendo accesibles, mientras que un 1,5% del total es accesible y no está dañado.

Muertes en medio del caos por la ayuda

La situación se volvió aún más crítica esta semana. Al menos 38 palestinos murieron mientras intentaban acceder a buques humanitarios de la ONU y centros de distribución operados por un contratista estadounidense respaldado por Israel.

Más de 20 de esas muertes ocurrieron en el Corredor Morag, una zona militar del sur de Gaza donde, en los últimos días, los vehículos de asistencia han sido sobrepasados por multitudes desesperadas.

Ante la situación, el ejército israelí señaló que sus tropas realizaron disparos de advertencia, pero aseguró no tener información sobre víctimas.