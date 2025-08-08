EN VIVO

4 detenidos y la víctima en buen estado: Los antecedentes del secuestro del empresario en Quilicura

Foto: Aton

Tras esto, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios Fiscalía de Chile (ECOH) informó que la víctima se encontraba “sin lesiones” tras su liberación.

8 Agosto, 2025

A eso de las 10.40 de la mañana de este jueves, un empresario de 62 años, mientras se dirigía a su lugar de trabajo en Quilicura, fue interceptado por una serie de sujetos y fue secuestrado.

Al momento de abordarlo, la víctima fue intimidada con armas de fuego y lo obligaron a subirse al otro vehículo, donde se encontraban otros sujetos involucrados en el rapto.

Según el testimonio de testigos, el auto donde estaban los acusados habrían estado esperando al secuestrado.

Tras la perpetración del delito, cercanos al empresario secuestrado recibieron mensajes de extorsión, pidiendo un rescate de 300 millones de pesos para la liberación del hombre.

La liberación tras el secuestro

Durante la madrugada de este viernes el secuestrado fue encontrado por una persona caminando en la avenida Gabriela entre Puente Alto y La Pintana. Tras ayudarlo, lo llevó a una comisaría donde fue atendido por Carabineros.

Hasta el momento, serían cuatro los involucrados en este delito, lo cuales todos serían extranjeros.

