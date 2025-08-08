Portazo final a la lista parlamentaria única en la derecha: Republicanos y Libertarios inscriben sus propios candidatos al Congreso

Los partidos Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano oficializaron este jueves ante el Servicio Electoral (Servel) la inscripción de la lista parlamentaria “Cambio por Chile”, con un total de 183 postulaciones a la Cámara de Diputados, de las cuales 77 corresponden a mujeres, para competir en las elecciones de noviembre.

El diputado y abanderado del PNL, Johannes Kaiser, sostuvo que esta alianza representa “una alternativa que se le ofrece a Chile, una nueva forma de hacer política”. Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó: “Hemos logrado construir un pacto parlamentario para ofrecerle a los chilenos una alianza robusta, con las mejores personas para que, con valentía en el Congreso Nacional, podamos enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y al crimen organizado”.

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, celebró el acuerdo asegurando que “hoy, hemos sellado definitivamente el preacuerdo que teníamos como Partido Social Cristiano con Republicanos y Nacional Libertarios”.

Sobre la decisión de no sumarse a una lista única con Chile Vamos, Squella señaló que esperan que ese bloque “haga lo mismo con Demócrata y Amarillos” para maximizar la representación parlamentaria. Kaiser agregó que existen “visiones distintas de cómo hacer política” que dificultan un entendimiento.

Desde la otra vereda, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, lamentó la decisión, asegurando que “si llegamos a perder el Congreso va a ser culpa de la falta de unidad”. Sin embargo, aún se negocia un pacto por omisión en la senatorial en las cuatro regiones binominales. La secretaria general de RN, Andrea Balladares, indicó que esperan “todas las coordinaciones posibles con todos aquellos que nos sentimos oposición” para enfrentar las elecciones del próximo año.