“Tecnología dura”: la nueva era digital que comienza en Cerebral Valley

Según un repotraje de The New York Times, en la década pasada, Silicon Valley vivió el apogeo del Web 2.0, con oficinas llenas de perks: almuerzos gourmet, mesas de ping-pong y jornadas flexibles. Ingenieros en Facebook, Google, Apple y Netflix construían la internet de consumo, desde servicios de música en streaming hasta redes para compartir fotos.



Ese panorama es ahora “historia antigua”. La región ha girado hacia la llamada “tecnología dura”, donde el protagonismo lo tienen la inteligencia artificial, el hardware avanzado y el desarrollo de soluciones con un fuerte componente técnico.

El nuevo centro: San Francisco y la “Arena”

La actividad se ha desplazado de ciudades como Menlo Park o Mountain View hacia San Francisco, hogar de start-ups como OpenAI y Anthropic. Barrios como Hayes Valley se han rebautizado “Cerebral Valley”, epicentro de encuentros entre ingenieros de IA.

En “The Arena” —zona entre Mission District y Potrero Hill— empresas emergentes compiten por talento y recursos en un ambiente de intensa rivalidad. “Para algo tan en la nube, la IA es una industria muy presencial”, señaló Jasmine Sun, ex empleada de Substack y periodista cultural en San Francisco.

Cambio político y nuevos negocios

El ecosistema tech, históricamente liberal, muestra un giro hacia posturas más libertarias. La inversión en sectores antes evitados —como defensa y armamento— crece, y surgen compañías que fabrican drones autónomos con IA.

“Sheel Mohnot, socio de Better Tomorrow Ventures, resume el cambio: “The low-hanging-fruit era of tech, where earlier consumer-facing software businesses were easier to build and printing money, it just feels over”.

Optimismo cauteloso en la era post-pandemia

Tras despidos masivos en 2022 y el declive del metaverso y las criptomonedas, la IA devolvió el entusiasmo. OpenAI arrendó medio millón de pies cuadrados de oficinas, mientras Scale AI y otras empresas reactivan zonas como el Financial District.

Eventos como la fiesta de Stability AI en el Exploratorium se viven como hitos del renacimiento. “We are so back”, afirma Roon, científico computacional y comentarista tecnológico en X.