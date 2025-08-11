Así será la reapertura parcial de la mina El Teniente

A 11 días del accidente en la mina El Teniente y tras la autorización otorgada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) anunció que el yacimiento comenzó su apertura parcial con el regreso de 2.480 trabajadores.

El reinicio de operaciones en El Teniente se desarrolla en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte. En tanto, la paralización se mantiene en Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante.

Reapertura parcial

Según detalló la empresa en un comunicado, el retorno se realiza bajo un plan especial que incluye “jornadas de reflexión al inicio de cada turno, donde se informa a los trabajadores sobre el plan de retorno, medidas de apoyo, protocolos de seguridad y acciones de la autoridad fiscalizadora”.

Asimismo, informaron que el plan contempla reforzar la comunicación bidireccional en el interior de la mina, verificar la presencia de personal mediante sistemas TAG y TIP, revisar equipos de protección y condiciones de habitabilidad, así como difundir en forma permanente el estado de la sismicidad.

El reinicio comenzó con el Turno C, integrado por 710 personas, y el Turno A, con 1.770 trabajadores destinados a labores de reactivación. Durante esta primera jornada, el envío de mineral a planta fue aproximadamente un 50% menor al habitual, aunque también se reanudaron operaciones en planta y fundición.

En paralelo, Codelco informó que ha recibido 21 requerimientos de distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras, entre ellas Sernageomin, la Dirección del Trabajo, la Fiscalía, la Cámara de Diputadas y Diputados, la PDI y la Seremi de Salud. La Comisión Interna Investigadora de la compañía continúa sesionando para esclarecer las causas del accidente que motivó la suspensión.

Este domingo, dos inspectores de Sernageomin ingresaron a Andes Norte para realizar nuevas revisiones.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que la autorización de reapertura responde a criterios técnicos: “Existe una normativa clara y la autorización de la reapertura se establece sobre criterios técnicos, considerando los parámetros de seguridad que deben garantizarse en esta faena minera”, afirmó.