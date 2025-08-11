EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Información Privilegiada
11 Agosto
Un día como hoy
11 Agosto
Ahora en Duna
11 Agosto
Información Privilegiada
11 Agosto

A 24 años del atentado a las torres gemelas, logran identificar a tres nuevas víctimas

Torres gemelas Torres gemelas

Avances en la tecnología de secuenciación de ADN permitieron reconocer a tres personas fallecidas en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas.

Por:

11 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

A 24 años de los atentados contra las Torres Gemelas, las autoridades de Nueva York identificaron a tres nuevas víctimas. Los avances en la tecnología de secuenciación de ADN hicieron posible el hallazgo, según informó NBC News.

Las personas reconocidas son Ryan Fitzgerald, de Nueva York; Barbara Keating, de Palm Springs, California; y una tercera mujer cuyo nombre se mantiene en reserva por petición de su familia.

El médico forense jefe, Dr. Jason Graham, destacó: “Casi 25 años después del desastre en el World Trade Center, nuestro compromiso de identificar a los desaparecidos y devolverlos a sus seres queridos es tan fuerte como siempre”.

Estas víctimas corresponden a los casos 1.651, 1.652 y 1.653. Son las primeras en ser reconocidas desde 2024. Los restos de Keating y de la tercera mujer se recuperaron en 2001. Los de Fitzgerald se encontraron en 2002.

Aunque las identificaciones se confirmaron con ADN, los nombres de Keating y Fitzgerald ya estaban en el Memorial de las casi 3.000 víctimas.

El alcalde Eric Adams afirmó: “El dolor de perder a un ser querido en los ataques terroristas del 11 de septiembre resuena a lo largo de las décadas, pero con estas tres nuevas identificaciones, damos un paso adelante para consolar a los familiares que aún sufren por ese día”.

El ataque del 11-S dejó 2.977 muertos. Alrededor de 1.100 víctimas siguen sin ser identificadas.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Partido Republicano en semana clave para la inscripción de listas parlamentarias
02 Lista parlamentaria de Chile Vamos, qué es de Tohá y Winter y nuevo sueldo mínimo para Isapres
03 Santa Cruz: “Si Matthei no pasa a segunda vuelta, no votaríamos por el oficialismo. Podría ser Kast, pero estoy convencido de que M...
04 Arturo Squella: “Para lograr mayoría en la Cámara de Diputados, es clave que Chile Vamos logre sumar a Demócratas”
05 Nvidia, activos atractivos y gobiernos corporativos
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST