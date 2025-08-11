Su madre fue asesinada por el narcotráfico: La trágica historia de Miguel Uribe Turbay

A poco más de dos meses de haber sido víctima de un atentado en medio de un mitin público, este lunes se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y precandidato presidencial del partido Centro Democrático.

Un acto planeado

El ataque contra el político de 39 años, ocurrió el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital colombiana, mientras ofrecía un discurso a sus simpatizantes.

Según la Fiscalía, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, presunto cabecilla de una célula criminal contratada para ejecutar el crimen, coordinó la acción.

En esa línea, las investigaciones señalan que Chipi habría recibido hasta 1.000 millones de pesos para articular la red de sicarios, reclutar a los participantes y coordinar la logística. Entre los detenidos figuran un adolescente de 15 años, acusado de ser el autor material de los disparos, una joven de 19 que habría proporcionado el arma y otros implicados que facilitaron el transporte y la huida de los atacantes.

Pese a los avances judiciales, las autoridades aún no han identificado al autor intelectual y sostienen que el ataque no fue fortuito, sino un acto planeado al detalle por un tercero.

Familia ligada a la política y destino repetido

Este atentado, no es un hecho aislado, se suma a la muerte de su madre marcada por la violencia del narcotráfico, la periodista Diana Turbay Quintero.

Turbay fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por el grupo Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar, en medio de la guerra del Cartel de Medellín contra la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.

Casi un año después, durante un fallido intento de rescate, recibió un disparo por la espalda que provocó su muerte el 25 de enero de 1991.

Su secuestro y asesinato formaron parte de una cadena de crímenes del cartel, que incluyó el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán y el atentado contra un vuelo de Avianca en 1989.

A lo largo de su carrera política, Miguel Uribe siempre recordó el ejemplo de su madre como una guía fundamental. En 2024 escribió en X: “Mi mamá ha sido mi motivación y ejemplo para trabajar por nuestro país. Me enseñó que los principios no se negocian y el valor de la integridad”.