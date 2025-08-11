EN VIVO

Trump asume control de la Policía en Washington D.C. y moviliza a la Guardia Nacional

Trump Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la intervención federal en la capital, invocando la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, en medio de una “Emergencia de Seguridad Pública”.

11 Agosto, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el Gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington D.C. y activará a la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y “restablecer el orden público” en la capital.

Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo control federal directo”, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a miembros de su gabinete.

Esta disposición, contemplada en la Home Rule Act vigente desde 1973, otorga al presidente la facultad de asumir el control de emergencia de la fuerza policial en circunstancias específicas.

En la misma comparecencia, Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública”, traspasó el mando de la Policía Metropolitana a la fiscal general, Pam Bondi, y designó de forma interina al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisario de policía de la ciudad.

El presidente subrayó que, dentro de esta “acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos”, también se desplegará a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, una medida que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que ya estaba en curso.

