11 Agosto
11 Agosto
11 Agosto
11 Agosto

Encapuchados intentaron quemar a profesor: violenta jornada de incidentes en el INBA

Violenta jornada de incidentes en el INBA

11 Agosto, 2025

Graves incidentes se registraron esta mañana al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en Santiago.

Fue durante una manifestación que un grupo de encapuchados protagonizó destrozos en el establecimiento, que incluyeron el lanzamiento de artefactos incendiarios y bencina contra un docente del recinto educacional.

Según informó la Municipalidad de Santiago, en medio de las manifestaciones “hubo salida de encapuchados y le lanzaron bencina a un profesor. Se hizo la denuncia en Carabineros y se retomaron las clases”.

Por su parte, Carabineros detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas mientras el liceo se encontraba en horario de clases. “Un grupo de individuos ingresó al interior del Instituto Nacional Barros Arana […] y lanzaron artefactos incendiarios hacia la puerta de acceso del establecimiento, con la aparente intención de provocar un incendio”, señalaron.

Además, señalaron que “uno de los encapuchados arrojó bencina sobre las vestimentas del docente encargado de la seguridad del recinto, sin que resultara lesionado”. El funcionario del INBA fue trasladado a la 3ª Comisaría para el procedimiento de rigor.

Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de OS9 y Labocar quedó a cargo de las pericias y levantamiento de evidencias. Durante la emergencia, se debió suspender el tránsito por calle Santo Domingo desde Matucana, vía que ya fue reabierta.

