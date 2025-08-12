Caso Democracia Viva entra en momentos decisivas: Fiscalía cierra investigación y alista acusación

Luego de que el pasado 22 de julio, el Juzgado de Garantía de Antofagasta aceptara la solicitud de ampliar el plazo de investigación hasta el 12 de agosto, esta jornada, la Fiscalía de Antofagasta, informó el cierre de la investigación de las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte, todas vinculadas al denominado Caso Convenios.

“La Fiscalía de Antofagasta agotó las diligencias y cerró investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte del Caso Convenios”, señalaron desde la cuenta oficial del organismo en redes sociales.

Con esta decisión, el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación formal en contra de los siete imputados.

Un paso atrás en el caso Democracia Viva

La arista Democracia Viva estalló en junio de 2023, cuando se conoció que la fundación, vinculada a exmilitantes de Revolución Democrática (RD) y encabezada por Daniel Andrade, recibió tres convenios por un total de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Entre los formalizados se encuentra la desaforada diputada Catalina Pérez, expresidenta de RD y expareja de Andrade. También figuran el exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exconcejala de la comuna, Paz Juica, también exmilitante de Revolución Democrática y exjefa territorial de Pérez.