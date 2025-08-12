EN VIVO

Alcalde Desbordes asegura que hay toda “una estructura que está detrás” de los incidentes en el INBA y detalla que no hay detenidos por los hechos

Desbordes advierte de estructura detrás de los incidentes en INBA

Sin embargo, el alcalde Desbordes, aseguró están en proceso de identificar a los sujetos responsables de los destrozos.

Por:

12 Agosto, 2025

Luego de los incidentes ocurridos la mañana del lunes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que aún no se han identificado a los responsables, en particular a los responsables de lanzar bencina a un docente del establecimiento.

En esa línea, en una entrevista con Canal 13, Desbordes explicó que por ahora lo que hay son imágenes, no del rostro de la persona que le lanzó bencina al profesor, porque está encapuchado, sin embargo, aseguró están en proceso de identificar a los sujetos.

Además, señaló que la persona que agredió al funcionario, “está rodeado por una serie de otras personas que al parecer son estudiantes y de eso tenemos algún tipo de imagen y, por lo tanto, espero que la policía y la fiscalía se aboquen a identificar a estas personas”.

“Aquí hay que perseguir al que provoca estos hechos y sobre todo a la estructura que está detrás”, dijo, enfatizando que existe una falta de voluntad de las autoridades del Gobierno y que se necesita mayor trabajo de Fiscalía. 

Respecto a las medidas a implementar, el alcalde anunció que reforzarán la seguridad en los establecimientos, implementando controles biométricos y diseñando otras acciones específicamente para el INBA y el Instituto Nacional. Sin embargo, señaló que para concretar estas medidas requieren el apoyo financiero del Ejecutivo, ya que “no es algo barato”.

Finalmente, Desbordes hizo un llamado a las comunidades escolares a colaborar para “ponerle fin a estos grupos violentos”, advirtiendo que “en la medida que se les aísla y lo hacemos entre todos, también van perdiendo poder”.

