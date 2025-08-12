Fiscalía solicita más de 18 años de cárcel e inhabilitación por 15 años para Daniel Jadue

La Fiscalía Regional Centro Norte formalizó este martes la acusación contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), solicitando penas que, en total, superan los 18 años de cárcel, además de multas millonarias e inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos.

La acción, presentada por la fiscal Giovanna Herrera en el marco del caso Farmacias Populares, detalla imputaciones por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal.

Por fraude al Fisco reiterado, se pidió 12 años de presidio mayor en su grado medio, multa de 8.787 UTM, 10 años de inhabilitación absoluta temporal y el pago de las costas. Por estafa, 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y multa de 21 UTM. Por cohecho, 820 días de reclusión menor, multa de $19 millones y 5 años de inhabilitación. Finalmente, por el delito concursal, 541 días de presidio menor.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 3 de septiembre la audiencia de preparación de juicio oral.

La acusación también abarca a otros exfuncionarios y colaboradores de Achifarp. Entre ellos, José Muñoz, exsecretario ejecutivo, enfrenta penas que superan los 25 años por cinco delitos, incluyendo lavado de activos y malversación de caudales públicos. Raúl Moraga, María Eugenia Chadwick, Eduardo Sendra y Álvaro Castro también figuran en la lista, con solicitudes de presidio, multas e inhabilitaciones.

Este caso, estalló por presuntas irregularidades en la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Y marca uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exjefe comunal en los últimos años.