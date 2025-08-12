EN VIVO

12 Agosto
12 Agosto
12 Agosto
12 Agosto

Lollapalooza inicia la venta de entradas para su edición 2026

lollapalooza lollapalooza

Lollapalooza se realizará el 13, 14 y 15 de marzo de 2026. La venta incluye pases diarios y abonos de tres días en distintas categorías, con precios desde $168.000 y descuentos exclusivos para clientes Banco de Chile y Cenco Malls.

Por:

12 Agosto, 2025

Este martes 12 de agosto comenzó la preventa para Lollapalooza Chile 2026, que regresará al Parque O’Higgins después de seis años fuera de Santiago. El evento se desarrollará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 y reunirá más de 100 shows en vivo, zonas de comida, áreas de descanso y actividades para todo tipo de público.

En esta primera etapa se ofrece la preventa Early Bird, que está disponible incluso antes de que se anuncie la lista de artistas. Junto a ella, se suman las preventas con pases diarios y abonos de tres días. Las entradas se adquieren exclusivamente en Ticketmaster, donde se debe iniciar sesión y seleccionar la categoría deseada.

Categorías y beneficios

Para este año, el festival contará con cuatro tipos de entradas:

  • General: acceso a todos los escenarios, patios de comida con opciones vegetarianas y veganas, barras de bebidas, Beer Garden, tiendas oficiales, agua gratuita, bicicletero, programa de accesibilidad y entrada gratis para menores de 10 años acompañados por un adulto con ticket.

  • Lolla Lounge: incluye envío de pulsera con Mystery Box, zonas de descanso, barra libre, comidas gratuitas, estación de frutas, merchandising, streaming en pantallas, guardarropía y baños premium.

  • Lolla Platinum: suma acceso preferente frente a los escenarios principales, transporte rápido entre escenarios, anfitriones VIP y todos los beneficios de Lounge.

  • Lolla Upgrade by Pepsi: da acceso a una zona exclusiva con food trucks, barra de bebidas, baños premium y estaciones de carga.

Precios oficiales

1.) Abono 3 días – General:

  • Early Bird: $168.000

  • Preventa 1: $264.400 / $217.200 con 20% descuento

  • Preventa 2: $280.000 / $230.000 con 20% descuento

2.) Abono 3 días – Lolla Lounge:

  • Preventa 1: $588.000 / $483.000 con descuento

  • Preventa 2: $694.400 / $570.400 con descuento

  • Normal: $795.200 / $653.200 con descuento

3.) Abono 3 días – Lolla Platinum:

  • Preventa 1: $952.000 / $782.000 con descuento

  • Preventa 2: $1.075.200 / $883.200 con descuento

  • Normal: $1.187.200 / $975.200 con descuento

Lolla Upgrade by Pepsi:

  • Normal: $121.000 / $99.400 con descuento

Venta y descuentos

La venta comenzó este martes a las 12:00 horas. Las entradas se encuentran en Ticketmaster y cuentan con un 20% de descuento para clientes del Banco de Chile y Cenco Malls. Gracias a estas opciones, los fanáticos ya pueden planificar su experiencia y asegurar un lugar en uno de los festivales más esperados del país.

