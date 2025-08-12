“Me apuñalaron por la espalda”: Los descargos de Martina Weil

Martina Weil atraviesa un año histórico para su carrera deportiva. Ha batido en múltiples ocasiones los récords nacionales de 200 y 400 metros planos, y se alista para competir en el Mundial de Atletismo dentro de poco más de un mes. Sin embargo, en medio de su éxito, la atleta en una entrevista en la Revista Ya, decidió referirse a uno de los momentos más difíciles que ha vivido: la polémica de Santiago 2023 que terminó en un juicio con su madre implicada.

“Fue penca, muy fome. La gente decidió interpretar las cosas como se les dio la gana, y eso fue lo penca”, señaló. Asimismo, manifestó que le sirvió para darse cuenta de “quiénes eran las personas que iban a estar” a su “lado cuando las cosas fueran mal”. Ahora que su carrera está remontando nuevamente, dijo: “Estoy recibiendo mucho cariño y buena onda, pero recuerdo perfectamente quiénes me acompañaron cuando se decían cosas sobre mí que no eran verdad”.

Además, recordó esos duros momentos: “Yo me quería meter en un hoyo y no salir nunca más. Me duró harto tiempo eso. Todo el año pasado tenía cero ganas de ir a Chile, de abrir Instagram, publicar fotos, nada”, relató.

Weil también recordó cómo este episodio afectó su ánimo durante su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024: “Al terminar, me estaban esperando y no hablé con ningún periodista, porque solo habían hablado mal de mi mamá y de mí, y además esperaban una entrevista con la cara llena de risa después de haber corrido mal. Es su pega, lo sé, pero es difícil no tomárselo personal cuando escriben de ti”.

Respecto a sus carreras, señaló: “Los tiempos que marqué no fueron tan terribles, la verdad. No fue tan malo”. Sin embargo, añadió lo duro que fue todo el proceso vivido: “El atletismo era mi lugar seguro, donde hice amigos, armé otra familia y sentí que me habían apuñalado por la espalda. Perdí mi lugar seguro. Cambió mi relación con el deporte”.