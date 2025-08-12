EN VIVO

“Tenemos que crear más empleo”: Presidente Boric reconoce “tareas pendientes” en medio de malas cifras

Presidente Boric: “Tenemos que crear más empleo”

Al termino de la instancia con los alumnos, el Mandatario entregó una declaración pública en la que reconoció que su administración debe avanzar más en la generación de empleo formal y de calidad.

12 Agosto, 2025

Durante el conversatorio estudiantil “Construyendo futuro laboral: oportunidades para el empleo joven”, el cual fue realizado en la sede de Inacap en Maipú, el Presidente Gabriel Boric abordó los desafíos pendientes en materia de empleo durante su Gobierno. 

Al término de la instancia con los alumnos, el Mandatario entregó una declaración pública en la que reconoció que su administración debe avanzar más en la generación de empleo formal y de calidad.

En esa línea, Boric señaló: “Tenemos que crear más empleo, por cierto. Estamos trabajando firme en eso. Pero acá estamos haciendo también todos los esfuerzos porque la gente, las personas que están estudiando ingresen además a trabajos formales”.

“Aún hay tareas pendientes”, agregó. 

En ese contexto, el Presidente destacó el envío al Congreso del proyecto de ley de subsidio unificado al trabajo, que busca fomentar el empleo decente y formal, con un enfoque especial en jóvenes, mujeres entre 55 y 64 años, y personas con discapacidad.

Frente a lo cual, explicó que la iniciativa “viene a mejorar lo que ya tenemos para que más jóvenes, más mujeres, más personas con discapacidad puedan acceder a empleos de calidad. Esta ley de subsidio unificado al empleo va a facilitar, justamente, el ingreso al mundo laboral en particular de mujeres”.

