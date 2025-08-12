Consejo municipal de San Miguel aprueba cambiar nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

La disputa que por semanas mantuvo en vilo a vecinos y autoridades de San Miguel tuvo su desenlace este martes. A las 15:00 horas, el concejo municipal se reunió con un único punto en la tabla: votar la propuesta impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI) para cambiar el nombre de la actual Av. Salvador Allende y restituir su denominación original, Salesianos.

La sesión, marcada por intervenciones cruzadas y la presencia de residentes que apoyaban ambas posturas, terminó con un empate: cuatro concejales a favor y cuatro en contra. La definición quedó en manos de Bown, quien, fiel a su posición, inclinó la balanza y oficializó el cambio.

Votaron por la reposición del nombre Salesianos Felipe Guevara (RN), Luis Sanhueza (RN), Eva Merino (Partido Republicano) y Claudia Rojas (UDI). En la otra vereda, Carla Santana (PC), Viviana Llambias (FA), Gabriel Zúñiga (PS) y Claudio Escobar (ind.) respaldaron mantener el nombre de Salvador Allende, asignado en 2023 al cumplirse 50 años del golpe de Estado.

De Av. Salvador Allende a Salesianos

El debate incluyó críticas a la consulta ciudadana realizada por la municipalidad, que según detractores fue “trucha” y con “baja representatividad”. Sus defensores, en cambio, resaltaron que el 82% de los consultados se inclinó por recuperar el nombre histórico, argumentando que “volver a Salesianos es abrazar nuestras raíces locales”.

Al cerrar la votación, la alcaldesa afirmó que la experiencia deja como lección que las decisiones comunales “nunca deben hacerse a espaldas de los vecinos”. Con la aprobación, resta la emisión del decreto, su publicación en el Diario Oficial y los cambios en la señalética para que Salesianos vuelva a figurar en el mapa de San Miguel.