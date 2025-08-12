EN VIVO

Consejo municipal de San Miguel aprueba cambiar nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Av. Salvador Allende

En un estrecho concejo municipal, la alcaldesa Carol Bown (UDI) utilizó su voto dirimente para resolver la polémica que dividía a la comuna, devolviendo a la principal avenida, Av. Salvador Allende, a su denominación histórica, Salesianos.

12 Agosto, 2025

La disputa que por semanas mantuvo en vilo a vecinos y autoridades de San Miguel tuvo su desenlace este martes. A las 15:00 horas, el concejo municipal se reunió con un único punto en la tabla: votar la propuesta impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI) para cambiar el nombre de la actual Av. Salvador Allende y restituir su denominación original, Salesianos.

La sesión, marcada por intervenciones cruzadas y la presencia de residentes que apoyaban ambas posturas, terminó con un empate: cuatro concejales a favor y cuatro en contra. La definición quedó en manos de Bown, quien, fiel a su posición, inclinó la balanza y oficializó el cambio.

Votaron por la reposición del nombre Salesianos Felipe Guevara (RN), Luis Sanhueza (RN), Eva Merino (Partido Republicano) y Claudia Rojas (UDI). En la otra vereda, Carla Santana (PC), Viviana Llambias (FA), Gabriel Zúñiga (PS) y Claudio Escobar (ind.) respaldaron mantener el nombre de Salvador Allende, asignado en 2023 al cumplirse 50 años del golpe de Estado.

De Av. Salvador Allende a Salesianos

El debate incluyó críticas a la consulta ciudadana realizada por la municipalidad, que según detractores fue “trucha” y con “baja representatividad”. Sus defensores, en cambio, resaltaron que el 82% de los consultados se inclinó por recuperar el nombre histórico, argumentando que “volver a Salesianos es abrazar nuestras raíces locales”.

Al cerrar la votación, la alcaldesa afirmó que la experiencia deja como lección que las decisiones comunales “nunca deben hacerse a espaldas de los vecinos”. Con la aprobación, resta la emisión del decreto, su publicación en el Diario Oficial y los cambios en la señalética para que Salesianos vuelva a figurar en el mapa de San Miguel.

