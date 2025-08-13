EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Terapia Chilensis
13 Agosto
Aire Fresco
13 Agosto
Espíritu Científico
13 Agosto
Santiago Adicto
13 Agosto

Vuelve el horario de verano: ¿Cuándo adelantar los relojes en Chile?

Cambio de hora Cambio de hora

El próximo sábado 6 de septiembre se deberá adelantar una hora el reloj en la mayor parte del país, con excepciones para algunas regiones e islas.

Por:

13 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Chile se prepara para un nuevo cambio de hora, esta vez para dar inicio al horario de verano. Esta medida, que se realiza cada año, busca optimizar el uso de la luz natural y se aplica de forma distinta según la zona geográfica.

El ajuste comenzará a regir el sábado 6 de septiembre, fecha en la que los relojes deberán adelantarse 60 minutos en casi todas las regiones del país. La excepción será para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán su actual huso horario (UTC-3).

En la zona continental, el cambio se realizará cuando los relojes marquen las 00:00 horas, momento en que deberán adelantarse directamente a la 01:00 de la madrugada del domingo 7 de septiembre.

En Chile Insular, es decir, en Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, el cambio se efectuará a las 22:00 horas del primer sábado de septiembre.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Los detalles de la pronta inauguración del estadio Claro Arena
02 La arremetida de la Contraloría en el ordenamiento del Estado y sus consecuencias
03 Constanza Martínez y quiebre de lista única parlamentaria: “Es un error lo que ocurrió ayer, se priorizan discusiones que no son la...
04 Economía Digital, mercados y la mirada de Pedro Videla
05 Oficialismo en dos listas parlamentarias, manifestaciones en liceos emblemáticos y elecciones en Bolivia
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST