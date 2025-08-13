Vuelve el horario de verano: ¿Cuándo adelantar los relojes en Chile?

Chile se prepara para un nuevo cambio de hora, esta vez para dar inicio al horario de verano. Esta medida, que se realiza cada año, busca optimizar el uso de la luz natural y se aplica de forma distinta según la zona geográfica.

El ajuste comenzará a regir el sábado 6 de septiembre, fecha en la que los relojes deberán adelantarse 60 minutos en casi todas las regiones del país. La excepción será para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán su actual huso horario (UTC-3).

En la zona continental, el cambio se realizará cuando los relojes marquen las 00:00 horas, momento en que deberán adelantarse directamente a la 01:00 de la madrugada del domingo 7 de septiembre.

En Chile Insular, es decir, en Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, el cambio se efectuará a las 22:00 horas del primer sábado de septiembre.