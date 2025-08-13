El duro desafío de Latinoamérica: Millones de ciberataques se producen al año

Los ciberataques en Latinoamérica están creciendo de forma alarmante. Según el estudio Panorama de Amenazas en América Latina de la firma estadounidense Crowdstrike, en el último año se robaron más de mil millones de credenciales en la región. El impacto golpea tanto a personas como a organizaciones, y Brasil, México, Argentina y Colombia encabezan la lista de los países más afectados.

“Estas cifras no son solo números; representan puertas de entrada directas para que los ciberdelincuentes accedan a nuestra identidad digital”, afirma Fernando Torres, Cybersecurity Tech Head de Orión, empresa especializada en inteligencia artificial, ciberseguridad, multicloud y productividad digital.

Torres advierte que, con credenciales válidas, los atacantes pueden moverse dentro de los sistemas, suplantar identidades, escalar privilegios, acceder a información sensible y lanzar ataques de ransomware que paralicen una organización. “El daño no se limita a lo financiero. El impacto reputacional y la pérdida de confianza pueden ser devastadores para cualquier empresa”, enfatiza.

Para enfrentar esta amenaza, recomienda que la protección de la identidad digital sea el eje central de la estrategia de ciberseguridad. Las acciones clave incluyen crear políticas estrictas para contraseñas, definir su expiración, controlar privilegios, monitorear accesos y aplicar autenticación multifactor (MFA). También sugiere el uso de gestores seguros para almacenar credenciales.

La educación sigue siendo clave. “El phishing y el vishing continúan siendo los métodos más utilizados para robar credenciales. Por eso, en ciberseguridad, el eslabón más fuerte sigue siendo un usuario informado y preparado”, concluye.