13 Agosto
13 Agosto
13 Agosto
13 Agosto

Cómo evitar problemas en los vehículos y viajar seguro

Hay muchas opciones para contratar este tipo de servicios, donde las empresas ofrecen diversas tarifas y asistencias, por lo que también es importante saber qué tan protegido está el auto en casos de accidentes o fallas.

13 Agosto, 2025

Se aproxima un nuevo fin de semana largo, donde muchas familias aprovechas de viajar en sus autos a otras ciudades, lo que podría llevar a generar algunos dolores de cabeza si se presentan problemas en el vehículo.

Frente a esto, lo mejor para estos casos es prepararse ante cualquier eventualidad y así no amargar momentos que deberían ser de diversión y relajo.

Así, una buena forma de evitar malos ratos, además de revisar si el auto está en buen estado, cuenta con la batería cargada o si los neumáticos cuentan con el aire necesario, es contar con un seguro que proteja cualquier situación imprevista.

En este sentido, hay muchas opciones para contratar este tipo de servicios, donde las empresas ofrecen diversas tarifas y asistencias, por lo que también es importante saber qué tan protegido está el auto en casos de accidentes o fallas.

Por ejemplo, Consorcio cuenta con atención 24/7 y la opción de contratarlo vía online donde cada usuario puede verificar concretamente qué incluye cada plan y su valor en consorcio.cl/seguro-automotriz

