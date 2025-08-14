EN VIVO

Ministro Cordero tilda de “delincuencia” la violencia en colegios emblemáticos

El ministro de Seguridad recalcó que los ataques y disturbios en estos colegios “dejaron de ser un tema educativo” y apuntó a grupos reducidos, incluso con adultos externos a la comunidad escolar.

14 Agosto, 2025

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, volvió a referirse a los constantes incidentes que afectan a liceos emblemáticos de la Región Metropolitana. En las últimas semanas, los alrededores de estos colegios han sido escenario de enfrentamientos y lanzamiento de bombas molotov. “No es razonable (…) Eso es completamente anormal”, dijo, en alusión a la presencia diaria de personal policial.

Para Cordero, estos hechos “no tienen nada que ver con convivencia escolar. Eso es puro y duro delincuencia (…) Esto es un problema de ejecución penal”.

El secretario de Estado precisó que hay “un grupo específico de personas” responsable de estos ataques, y que en algunos casos “es de adultos ajenos o asociados a su comunidad educativa (…) vinculadas a grupos antisistemas” que usan los establecimientos para cometer delitos. Según explicó, estas acciones atemorizan a las comunidades escolares y requieren una respuesta firme del sistema de justicia.

