Los nuevos detalles sobre la esperada reunión entre Putin y Donald Trump

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, comparecerán juntos en una rueda de prensa al término de la reunión que mantendrán este viernes en Alaska. El encuentro, calificado de inédito, tendrá como punto central el acercamiento de posturas para resolver el conflicto en Ucrania.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha brindado este jueves detalles de unos preparativos que “han entrado en su fase final”, fruto de una organización que ha descrito como “intensa” y que ha combinado, según ha explicado, el habitual componente político de este tipo de citas con cuestiones logísticas como los visados. Ushakov confirmó que “el tema central” de todas las reuniones será Ucrania, aunque también podrían abordarse otros “problemas” de actualidad.

La cita se desarrollará en la base Elmendorf-Richardson de Anchorage, la mayor ciudad de Alaska, y comenzará a las 11.30 horas (21.30 en la España peninsular) con un cara a cara entre ambos mandatarios, seguido de un encuentro entre delegaciones. Por parte rusa, asistirán el propio Ushakov y los ministros de Exteriores, Defensa y Finanzas, según informó la agencia Interfax.

Ni las autoridades estadounidenses ni las rusas han adelantado posibles acuerdos. Trump, de hecho, ha señalado que se trata de una reunión “de tanteo”. Además, el mandatario estadounidense se vio obligado a matizar las supuestas concesiones territoriales a Rusia y, el jueves, sostuvo una videoconferencia con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos para unificar posturas antes de la cita.