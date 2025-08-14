Squella promete que en un eventual primer día de Gobierno de Kast hará “una serie de medidas administrativas” y recoge experiencia de El Salvador

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a las polémicas declaraciones de su candidato, José Antonio Kast, quien afirmó que el Congreso “no es tan importante”, lo que le significó una serie de críticas por parte de sus contendores.

Ante esto, el timonel del conglomerado opositor desdramatizó los dichos del abanderado derechista y aseguró en T13 Radio que la polémica es debido a que él se encuentra liderando las encuestas.

“Todos lo tienen bastante claro, salvo los que quieren hacer un cuento de esto, que un proyecto de ley se demora tiempo, son cambios estructurales, que efectivamente nosotros vamos a hacer varios, y en parte me lo tiene encargado a mí todo lo que tiene que ver con seguridad, lo que vimos en El Salvador y otras partes, pero eso corre en paralelo de echar a andar todas medidas administrativas que le corresponden al Presidente de la República, y en eso sí que estamos lo suficientemente claros”, aseguró.

Sumado a ello, Squella indicó que “no vamos a perder ni un día” prometiendo que durante el primer día de un eventual gobierno de Kast “va a haber una serie de medidas administrativas dentro de las potestades del Presidente de la República para encauzar lo que corresponde, que es que los delincuentes estén adentro de la cárcel y que la gente pueda ejercer sus derechos fundamentales”.

Así las cosas el presidente del PR desechó las voces que tildaron de “autoritarias” las declaraciones de Kast: “si hay algo que nosotros queremos hacer, que de repente la gente lo puede encontrar medio obvio, es restablecer el Estado de derecho, que se aplique la ley, que se fortalezcan las instituciones”