Crece participación cultural en la ciudadanía chilena: un 75% afirmó haber ido a alguna actividad artística

Este lunes, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregaron los principales resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024 (ENPCCL) que muestran un claro aumento en la participación de los chilenos en actividades culturales. En 2024, un 75% de los encuestados afirmó haber asistido a alguna actividad artística, un dato significativo que refleja un cambio positivo respecto a 2017.

Crecimiento en Participación cultural

Las visitas al cine aumentaron del 43,8% en 2017 al 53,8% en 2024, una diferencia de 10 puntos. Los conciertos también experimentaron un crecimiento, pasando del 29,9% al 38,4%. Las visitas a museos subieron del 20,6% al 24% y a las bibliotecas aumentaron de un 17,4% a un 20,8%.

Disminución de la No Participación

Por otro lado, la no participación en actividades culturales ha disminuido. Las personas que nunca han ido a teatro pasaron de 35,4% a 26,6%, mientras que las que no han ido al cine bajaron del 11,6% al 6,0%. La ópera y las funciones de circo también vieron una mejora en la participación, pasando de 84,4% a 77,6% y de 16,1% a 8,7% respectivamente.

La participación cultural en Chile está aumentando, con mejoras claras en diversas áreas como el cine, conciertos y museos. Sin embargo, aún existen brechas, como en el teatro y la ópera, que requieren mayores esfuerzos para ser más accesibles y atractivos para la ciudadanía.