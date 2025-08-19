“La fuerza del cambio”: PPD denuncia a Republicanos de plagio

El Partido por la Democracia (PPD) denunció que el Partido Republicano, habría plagiado su eslogan histórico al hacer uso de la frase “La fuerza del cambio” para la campaña de su candidato presidencial, José Antonio Kast.

Según el secretario general del PPD, José Toro, la frase es parte del patrimonio del partido desde 1989, consagrada en el artículo sexto de los estatutos de la colectividad. En ese sentido, señaló: “Yo entiendo que al candidato Kast se le acabaron las ideas porque estar 12 años en campaña presidencial y ser candidato eterno no es una tarea fácil para la creatividad, pero eso es muy distinto a plagiar un eslogan. La fuerza del cambio es la frase del PPD desde las elecciones parlamentarias de 1989. Con esa frase luchamos para volver a la democracia y tener un Congreso que hoy él desprecia y dice que no es tan relevante”.

El dirigente también criticó al abanderado republicano por intentar apropiarse de un lema que, según él, simboliza la lucha del PPD por el retorno de la democracia tras 17 años de persecución política.

“No vamos a permitir que se pretenda reescribir la historia. No vamos a dejar que José Antonio Kast utilice un lema relacionado con el retorno a la democracia para instalar sus ideas ultra conservadoras y poco democráticas”, concluyó.