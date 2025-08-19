Ministro Gajardo apunta a Gendarmería por fugas en cárceles

Durante su participación en la comisión de Constitución del Senado, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la reciente fuga de tres reos desde el penal de Valparaíso.

Si bien la comisión de Constitución tenía como fin revisar el proyecto de ley que busca reforzar la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios, lo ocurrido la madrugada del viernes en la ciudad porteña, generó un intenso debate entre los parlamentarios.

En la instancia, los senadores aprovecharon la instancia para cuestionar al ministro sobre la capacidad del Estado para mantener el control de las cárceles. “Pareciera que el problema ahora ya no está siendo lo que ingresa a las cárceles, sino cómo se están yendo los reos de las cárceles. Hay que poner más preocupación en eso“, señaló la senadora Luz Ebensperger.

En respuesta, Gajardo sostuvo que se trata de un hecho grave y que existe responsabilidad directa de los funcionarios de Gendarmería. “Consideramos como ministerio que este es un hecho grave, un hecho en el cual hay responsabilidad de los funcionarios de Gendarmería“, explicó

“Es un hecho que se da por falta de control al interior del establecimiento penal, falta de control que pudo constatar el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien me lo informó personalmente”, agregó el ministro.

Por último, destacó la necesidad de reforzar la supervisión dentro de los recintos: “Tenemos que tener mayor control y ojalá no tener este tipo de incidentes. Sabemos que para los sistemas penitenciarios esto es muy complejo, que no hay sistema penitenciario que no tenga incidentes, pero debemos tratar de que, ojalá, sea, o tienda a cero”.